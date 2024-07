Streit um Schule und Rathaus in Pähl geht unvermindert weiter

Neuer Bürgermeister, aber alter Streit: In Pähl geht die Kontroverse darüber, wie Grundschule und Rathaus erweitert werden, mit unverminderter Härte weiter. Einerseits hat der Gemeinderat mehrheitlich beschlossen, das mit der Schule zusammengebaute Rathaus aufzugeben, einen Neubau an der Eichbergstraße zu errichten und an dessen Stelle in der Ortsmitte die Schule zu erweitern. Dagegen wurde jetzt aber ein Bürgerbegehren auf den Weg gebracht. Dessen Initiatoren sind Freie Wähler-Gemeinderat Dr. Thomas Baierl und Alexander Zink, der bei der jüngsten Bürgermeisterwahl gegen den jetzigen Rathauschef Simon Sörgel unterlegen war.

