Tankstellendieb verliert Beute auf einem Feld

In Pähl steigt eine bisher unbekannte Person in eine Tankstelle ein und entwendet mehrere Zigarettenpackungen. Die Polizei fand die Beute später auf einem Feld.

Eine bisher unbekannte Person ist in Pähl in eine Tankstelle eingebrochen. Laut Angaben der Polizei stieg der Täter Sonntagnachts in durch ein Toilettenfenster ein. Im Gebäude selbst entwendete er zahlreiche Zigaretten, nachdem er die Alarmanlage außer Betrieb gesetzt hatte.

Offenbar aufgrund der Tatsache, dass der Pächter von der Alarmzentrale verständigt wurde und zum Gebäude kam, ergriff der Täter samt seiner Beute die Flucht über die Felder und Wälder in Richtung Wielenbach. Die Polizei nimmt an, dass er dort über einen Baum stolperte und seine Beute verlor , die bei der späteren Absuche durch die Streifenbesatzungen aufgefunden werden konnte. (AZ)