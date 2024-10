Unfall bei Pähl: Verletzte Pferde müssen eingeschläfert werden

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Dienstag gegen 5.30 Uhr auf der B2 auf Höhe der Tankstelle am unteren Hirschberg bei Pähl gekommen. Wenige Minuten vor dem Unfall waren vier frei laufende Pferde mitgeteilt worden. Eine Streife der Polizei Weilheim war bereits auf der Anfahrt, berichtet die Inspektion. Während der Anfahrt ereignete sich dann der Unfall. Ein 54-jähriger Raistinger war mit seinem Pkw auf der B2 in Richtung Weilheim unterwegs, als er mit zwei Pferden aus der Gruppe zusammenstieß.

Zwei Pferde müssen eingeschläfert werden, die beiden anderen können eingefangen werden

Beide Tiere wurden derart schwer verletzt, dass sie von einem Tierarzt vor Ort eingeschläfert werden mussten. Die anderen beiden Tiere konnten von Passanten eingefangen werden. Der Raistinger erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen und wurde ins Weilheimer Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Dieser war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Der Tierhalter, ein 49-jähriger Pähler, fand sich ebenfalls an der Unfallstelle ein. Die genauen Umstände, wie die Tiere aus der mittels Elektrozaun gesicherten Weide entkommen konnten, müssen noch ermittelt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße für eineinhalb Stunden teilweise komplett gesperrt werden. Zur Absicherung und Säuberung war die Feuerwehr Pähl mit rund 15 Einsatzkräften vor Ort. (AZ)