Verkehrsrowdy jagt bei Pähl einen Polizeibeamten in Zivil

Sein rücksichtsloses Verhalten hat für einen Jaguar-Fahrer Folgen. Einer den genötigten Verkehrsteilnehmern ist ein Polizeibeamter in Zivil. Jetzt werden weitere Zeugen gesucht.

Bereits am Donnerstag, 29. Februar trieb ein Verkehrsrowdy zwischen Pähl und Fischen sein Unwesen. Wie die Polizei mitteilt, war an diesem Abend gegen 19:15 Uhr, ein Mann mit seinem Jaguar Landrover, auf der Staatsstraße 2056 zwischen Pähl und Fischen unterwegs. Allerdings fuhr er keineswegs "normal", sondern nötigte und gefährdete mehrmals einen anderen Verkehrsteilnehmer. Was der „Rowdy“ nicht wusste: Bei dem Gejagten handelte es sich um einen Polizei-Angehörigen, der privat unterwegs war. Damit nicht genug: Im weiteren Verlauf kam es mehrfach zu verbalen Bedrohungen und Beleidigungen gegenüber dem Polizeibeamten und dessen Begleitung.

Auch ein zweiter Autofahrer wird von dem Verkehrsrowdy genötigt

Wie die Weilheimer Polizei weiter mitteilt, soll der Jaguar-Fahrer nach aktuellem Ermittlungsstand an der Abzweigung „Pähl-Nord“ auch einen weiteren, bisher unbekannten Verkehrsteilnehmer beim Abbiegevorgang durch grob rücksichtslose Missachtung der Vorfahrt, gefährdet haben. Der unbekannte Zeuge musste demnach durch Vollbremsung und Ausweichmanöver, einen Verkehrsunfall verhindern.

Jetzt sucht die Polizei nach diesem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer, um ein weiteres Strafverfahren gegen den Jaguar-Fahrer einleiten zu können. Der Unbekannte sowie mögliche weitere Zeugen sollen sich bitte bei der Verkehrspolizeiinspektion Weilheim unter der Telefonnummer 0881 / 640302 melden. (AZ)

