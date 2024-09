Der Mini, einer Eresingerin wurde am Freitag zwischen 14 und 14.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in Pähl in der Herrschinger Straße angefahren. Der Unfallverursacher flüchtete. Der Sachschaden beträgt laut Polizei Weilheim etwa 2000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter 0881/640-0 mit der Polizei in Weilheim in Verbindung zu setzen. (AZ)

Christian Mühlhause Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis