Aufmerksamer TÜV-Prüfer überführt Betrüger bei theoretischer Fahrprüfung in Penzberg

Ein Mann hat bei der theoretischen Fahrprüfung in Penzberg geschummelt und ist dabei aufgeflogen. Wie die Polizei mitteilt, fiel dem zuständigen Prüfer des TÜV-Süd bei der bereits laufenden Prüfung am Dienstag eine Person auf, die sich seltsam verhielt. Da Betrugsverdacht bestand, informierte der Prüfer die Polizei. Die Beamten konnten den 18-jährigen Prüfling noch in den Prüfungsräumlichkeiten festnehmen. Er verwendete technische Hilfsmittel in Form einer Mini-Kamera, zwei Mobiltelefone und einen In-Ear-Kopfhörer.

Er hatte während der Prüfung unter der Kleidung die winzig kleine, kaum erkennbare Kamera getragen. Die Prüfung wurde abgefilmt und das Signal über eine Kamera, die an der Kleidung festgeklebt war, aus dem Prüfungsraum mit Mobilfunk zum Komplizen gesendet. Über einen winzigen unsichtbaren Kopfhörer im Ohr sollten dann die richtige Antwort durchgegeben werden. Für die Hilfeleistung musste der Prüfling 1200 Euro an den Hintermann, der in München saß, zahlen.

Der 18-jährige Syrer wurde den Ermittlungsbeamten der Grenzpolizei Murnau übergeben, die sich schon länger mit diesem Phänomen beschäftigen. Den Mann erwartet ein Strafverfahren und eine längere Sperrfrist. Der Fall sei laut Polizei kein Einzelfall – im Jahr 2024 kam es bereits zu mehreren Anzeigen bei theoretischen Führerscheinprüfungen in Dienstbereich der GPI Murnau – die Dunkelziffer dürfte weitaus höher sein. (AZ)