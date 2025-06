Fußball: Trainingsauftakt beim SV Raisting mit einigen neuen Spielern

In der letzten Saison hielten sich die Personaländerungen beim SV Raisting noch in Grenzen. In diesem Jahr gab es beim Bezirksligisten dagegen einen größeren personellen Umbruch. Mit Max König, Vinzenz Wolf (beide TSV Gilching), Sinan Grgic (FC Penzberg) und Benedikt Multerer (TSV Murnau) verließen gleich vier Leistungsträger, die zusammen 33 Tore und damit mehr als die Hälfte der Tore des Tabellenvierten erzielten.

Dazu wechselt der zweite Torhüter Thomas Höringer zum TSV Peißenberg. Um die Lücken im Kader zu füllen, holten die Raistinger in der Sommerpause sechs Neuzugänge. Stürmer Frederik Specht schoss die SG Söcking/Starnberg mit seinen Toren zum Kreisklassenaufstieg. Luca Sigl kommt von der FT Jahn Landsberg und Florian Flath vom SC Pöcking. Angelos Dogantzalis spielte zuletzt für die U19 des TSV Murnau in der Landesliga. Ebenfalls noch ganz jung ist Joshua Mecklenburg vom TSV Tutzing. Neuzugang Nummer sechs ist Torhüter Harald Killimann (SpVgg Kaufbeuren), der verletzungsbedingt zuletzt aber kaum Einsätze hatte.

Benedikt Stechele fällt beim SV Raisting noch länger aus

„In der Breite haben wir die Abgänge ganz gut aufgefangen, aber in der Qualität noch nicht“, räumte Franz beim Trainingsauftakt am vergangenen Samstag ein. „Unser erstes Ziel ist es, die neuen Spieler ins Team zu integrieren“, erklärte der SVR-Coach, der selbst frühestens nach der Winterpause wieder auf dem Platz stehen wird. Noch längere Zeit ausfallen wird auch Benedikt Stechele, den eine Schambeinentzündung plagt.

Ansonsten ist der Raistinger Kader komplett. „Wir schauen uns aber noch weiter um“, will Franz weitere Neuzugänge nicht ausschließen. Bis Ende Juli hat der SVR-Coach jetzt Zeit, sein Team auf die neue Saison vorzubereiten. Dafür sind auch insgesamt fünf Testspiele geplant. Am kommenden Samstag (28. Juni, 13 Uhr) geht es los mit dem Heimspiel gegen den Landesliga-Absteiger VfL Kaufering. Danach folgen Heimauftritte gegen den TSV Peißenberg (5. Juli, 17 Uhr), SpVgg Kammerberg (11. Juli, 19 Uhr), die U19 des FC Deisenhofen (13. Juli 13 Uhr) und zum Abschluss am 18.Juli der Test zuhause gegen den ASV Dachau (Anstoßzeit noch offen).