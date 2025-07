Unbekannte brechen in Bäckerei in Pähl ein

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 28. auf 29. Juni, ist in eine Bäckerei in Pähl eingebrochen worden. Der oder die Täter gelangten über den Bereich der Warenanlieferung in das Gebäude an der Wielenbacher Straße ein, sie brachen einen Büroraum auf und durchwühlten diesen, meldete die Weilheimer Polizei am Dienstag. Dabei fiel ihnen aber nur ein geringer Bargeldbetrag in die Hände. Zeugen, die im genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Weilheim unter 0881/6400 zu melden. (AZ)

