Radfahrerin stürzt auf Rollsplitt an der Ammer – Schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht

Pähl

Radfahrerin stürzt auf Rollsplitt an der Ammer und wird schwer verletzt

Bei Pähl ist eine Frau auf dem Ammer-Radweg unterwegs, als sie aufgrund von Rollsplitt mit ihrem Fahrrad stürzt. Sie wird schwer verletzt.
    Aufgrund von Rollsplitt auf dem Radweg an der Ammer bei Pähl stürzt eine Fahrradfahrerin und wird schwer verletzt.
    Aufgrund von Rollsplitt auf dem Radweg an der Ammer bei Pähl stürzt eine Fahrradfahrerin und wird schwer verletzt. Foto: Robert Michael/dpa (Symbolbild)

    Auf einem Radweg an der Ammer im Bereich der Ammerhöfe im Gemeindegebiet von Pähl war am Donnerstagnachmittag, 7. August, gegen 15 Uhr eine 66-jährige Weilheimerin mit ihrem Fahrrad unterwegs.

    Wie die Polizei in Weilheim mitteilt, rutschte die Frau aufgrund von Rollsplitt mit ihrem Fahrrad weg und kam zu Sturz. Mit schweren Verletzungen wurde die Weilheimerin ins Unfallklinikum nach Murnau verbracht. (AZ)

