Radfahrerin stürzt auf Rollsplitt an der Ammer und wird schwer verletzt

Auf einem Radweg an der Ammer im Bereich der Ammerhöfe im Gemeindegebiet von Pähl war am Donnerstagnachmittag, 7. August, gegen 15 Uhr eine 66-jährige Weilheimerin mit ihrem Fahrrad unterwegs.
Wie die Polizei in Weilheim mitteilt, rutschte die Frau aufgrund von Rollsplitt mit ihrem Fahrrad weg und kam zu Sturz. Mit schweren Verletzungen wurde die Weilheimerin ins Unfallklinikum nach Murnau verbracht. (AZ)
