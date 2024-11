Beim Radom in Raisting wird ein Auto beschädigt

Am Mittwoch zwischen 16 Uhr und 17.15 Uhr ist ein vor dem Radom in Raisting abgestellter roter Pkw offensichtlich mutwillig beschädigt worden. Das berichtet die Weilheimer Polizei. Der Eigentümer des Wagens war bei einer Besichtigung des Radoms und stellte anschließend eine deutlich sichtbare Delle in der hinteren rechten Türe fest. Das Spurenbild lässt nicht auf einen Anstoß zweier Fahrzeuge schließen, sondern eher vermuten, dass mit dem Fuß hineingetreten wurde. Auf jeden Fall entstand ein Sachschaden von rund 1500 EUR. Die Polizei Weilheim bittet unter Telefon 0881/6400 um Hinweise. (AZ)

