Die Schützengesellschaft Raisting feiert ihren 125. Geburtstag

Raisting steht ganz im Zeichen der 125-Jahr-Feier der Schützengesellschaft. Die derzeit 251 Mitglieder freuen sich auf ein buntes Festwochenende.

Die Schützengesellschaft Raisting (SG Raisting) feiert am 15. und 16. Juli ihr 125-jähriges Bestehen. Die Feierlichkeiten beginnen am Samstag, 15. Juli um 20.00 Uhr mit einem Festabend im Gasthof zur Post in Raisting. Am Sonntag, 16. Juli um 10 Uhr folgt ein Festgottesdienst am Dorfanger beim Pfarrheim. Aufstellung zum Kirchenzug ist um 9.15 Uhr an der Bahnhofstraße. Nach dem feierlichen Gottesdienst geht es mit einem Festzug zum Schützenheim. Der Ausklang der Jubiläumsfeier wird dort in der großen Schützenhalle musikalisch von der Raistinger Blasmusik begleitet. Bei regnerischem Wetter findet der Gottesdienst ohne Kirchenzug im Schützenheim statt.

Die SG Raisting hat derzeit 251 Mitglieder. Aktiven Schützinnen und Schützen sind bei den verschiedenen Schießwettbewerben im Gau Ammersee, bei den Oberbayerischen, Bayerischen und Deutschen Meisterschaften mit dem Luftgewehr und der Luftpistole sehr erfolgreich, ebenso wie die Abteilung Bogenschießen. Die Luftpistolenmannschaft der SG Raisting hat sich seit Jahren in der 2. Bundesliga Süd-West etabliert.

Die Raistinger Schützen haben seit ihrer Gründung viel für die Gemeinschaft im Ort geleistet, sat Bürgermeister Martin Höck

Wie Raistings Bürgermeister und Schirmherr der Jubiläumsfeiern, Martin Höck, in seinem Grußwort in der Festschrift lobt, „haben die Raistinger Schützen seit der Gründung im Jahr 1898 für das Schützenwesen, aber auch für die Gemeinschaft im Ort viel geleistet.“ Im Laufe der Vereinsgeschichte habe es die Schützengesellschaft Raisting und die jeweils Verantwortlichen immer geschafft, Menschen für das Schützenwesen, den Sport und die Gemeinschaft zu begeistern. Dadurch war es stets möglich, den Verein weiterzuentwickeln und einen guten Rahmen für den Schützensport zu schaffen. In der seit jeher gelungenen Jugendarbeit werde sowohl der Spaß am Schützensport als auch die Werte und die Tradition des Schützenwesens vermittelt. "Deshalb Dank und Anerkennung allen Frauen und Männern, die sich in den vergangenen 125 Jahren für die Schützengesellschaft Raisting starkgemacht haben", so Bürgermeister Martin Höck.

Die Schützengesellschaft Raisting feiert am 15. und 16. Juli 2023 ihr 125-jähriges Bestehen. Foto: Carola Huttner

Mit einem herzlichen Willkommen zu den 125-Jahr-Festlichkeiten lädt Schützenmeisterin Martina Steingruber alle Ehren- und Festgäste, Schützinnen und Schützen, Freunde und Gönner der SG Raisting ein. „125 Jahre Schützentradition gibt uns den Anlass ein Gründungsfest zu feiern und somit all unseren Vorgängern, die diesen Verein in guten wie in schlechten Zeiten in vorbildlicher Weise durch dick und dünn führten, zu danken“.

Für den Gauschützenmeister des Schützengaues Ammersee, Marcus Schmidt, ist das Jubiläum ein Meilenstein, der nicht nur auf die Beständigkeit und Ausdauer hinweist, sondern auch auf die tiefe Verbindung und Hingabe seiner Mitglieder. „Über Generationen hinweg haben Sie gemeinsam die Tradition des Schießsports gepflegt und Brauchtum und Kultur weitergegeben.“

Das Vereinsheim am Gruberberg wurde immer wieder vergrößert

Im Dezember 1897 fand die Gründungsveranstaltung der SG Raisting in der Restauration Grünwald statt. Wie der Vereinschronik zu entnehmen ist, wurde der Beschluss, die Zimmerschützengesellschaft zu gründen, einstimmig gefasst. Zum ersten Schützenmeister wurde Josef Schaue gewählt, zweiter Schützenmeister war Joachim Merkl, das Amt des Kassier übernahm Ludwig Burger, das des Schriftführers Remigius Tafertshofer und Beisitzer wurde Ignaz Huttner. Letzterer übernahm 1910 das Amt des 1. Schützenmeisters und wurde, "da er im Felde stand", ab 1914 von Franz Aichele vertreten. 1919 übernahm Georg Off das Amt des Schützenmeisters, bevor Ignaz Huttner 1927 an diese Stelle zurückkam.

Im Rahmen des dritten Gauschießens des Gaues Ammersee 1928 weihte der damalige Pfarrer Tremel die Vereinsfahne. Die köngiglich privilegierte Feuerschützengesellschaft Dießen ist Pate. 1938 wurde das 40-jährige Bestehen des Vereins gefeiert und am 14. März 1942 fand der vorerst letzte Schießabend während des Zweiten Weltkrieges statt. Von da an ruhte das Vereinsgeschehen bis ins Jahr 1951.

Mit einem neuen 1. Schützenmeister, Karl Schmid, nahm der Verein seine Vereins- und Schießtätigkeit wieder auf und ab 1954 war auch der Gebrauch von Zimmerstutzen wieder erlaubt. Die SG Raisting lud im selben Jahr zum ersten Königsschießen ein und zwei Jahre später (1956) wurde eine Schützenkette angeschafft.

1972 nahmen die Raistinger Schützen ihr Schützenheim im Keller des Gasthofs zur Post in Betrieb bevor ein Jahr später sowohl Alfons Huttner als auch Andreas Zimmermann zu Ehrenschützenmeistern ernannt wurden.

Die Luftpistolenmannschaft der SG Raisting stieg 2018 in die 2. Bundesliga auf

1980 wurde das neue Schützenheim, in dem die Schützengesellschaft Raisting am Gruberberg beheimatet ist eingeweiht. Es steht auf einen Kiesgrubengrundstück, das 1974 von der Marktgemeinde Dießen erworben wurde. Baubeginn war 1977. Im Laufe der Jahre wurde das Schützenheim immer wieder erweitert, zuletzt 2003 mit dem Bau einer neuen Schießhalle, die 2007 mit einem Festabend eingeweiht wurde.

Auch sportlich haben die Raistinger Schützen einiges aufzuweisen: 2015 steigt die Luftpistolenmannschaft in die Bayernliga auf, 2018 in die 2. Bundesliga. Gleichzeitig wurden zwölf elektronische Luftgewehr-/Luftpistolen-Schießstände in Betrieb genommen, denn diese galten als Voraussetzung für die Zulassung zu den Wettkämpfen in der 2. Bundesliga. Zwei dieser Schießstände können von Menschen mit Behinderung und Rollstuhlfahrern genutzt werden. 2020 kaufte der Verein unter anderem eine Lichtpistole und zwei Lichtgewehre, die für Kinder ab sechs Jahren zugelassen sind.

Anlässlich des 125-jährigen Bestehens richtete die Raistinger Schützengesellschaft bereits das Gauschießen des Schützengaues Ammersee im Mai mit insgesamt 313 Schützinnen und Schützen aus den 20 Ammersee-Gauvereinen aus

Am kommenden Wochenende findet das große Jubiläumsfest statt. Der Festabend am Samstag, 15. Juli, im Gasthof zur Post mit der Blaskapelle Raisting, dem Trachtenverein Raisting und den Raistinger Sängern beginnt um 20 Uhr. Der Sonntag, 16. Juli, beginnt um 10 Uhr mit einem Feldgottesdienst am Pfarrheim und einem anschließenden Festzug zum Schützenheim. Für das leibliche Wohl sorgt die Schützengesellschaft Raisting, für die musikalische Umrahmung die Blaskapelle Raisting. Bei schlechtem Wetter findet der Gottesdienst im Schützenheim statt, der Festumzug entfällt dann.