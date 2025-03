Historisches Trachtentreffen findet 2026 in Raisting statt

Die Vereinigung Historischer Trachten von Altbayern hat am Sonntag ihre Delegiertenversammlung in Raisting abgehalten. In Raisting wird im kommenden Jahr (am 13. September) auch das nächste Treffen der Historischen Trachten von Altbayern stattfinden, kündigt die Organisation an.

In früheren Jahrhunderten konnte man die Herkunft einer Person an ihrer Kleidung erkennen. Bei der historischen Tracht handelt es sich um Kleidung, die in einem bestimmten Zeitraum das übliche Gewand und damit die herkömmliche Mode an einem bestimmten Ort oder in einer Region war. Die handwerklich gefertigten Einzelstücke der historischen Trachten zeigen die unglaubliche Vielfalt und die enorme Farbigkeit der Festtagskleidung von damals. Natürlich unterlag auch früher die Kleidermode eines Ortes oder einer Region einem ständigen Wandel. Äußere Einflüsse aus Handel, Kirche und Hof haben die örtliche Kleidung geprägt, verändert und weiterentwickelt.

46 Mitgliedsvereine pflegen die Tradition historischer Trachten in Altbayern

Die Vereinigung Historischer Trachten von Altbayern versammelt 46 Mitgliedsvereine als Dachverband. Altbayern umfasst die Landesteile des Freistaats Bayern, die in der kulturellen Tradition des mittelalterlichen Stamms der Bajuwaren stehen. Dies sind Oberbayern, Niederbayern und die Oberpfalz sowie einige kleinere angrenzende Regionen. Damit die historischen Gewänder für die Öffentlichkeit sichtbar werden können, veranstaltet die Vereinigung Historischer Trachten von Altbayern alle zwei Jahre das Treffen der historischen Trachten von Altbayern. Im Vorfeld eines solchen Treffens finden sich die Delegierten der Mitgliedsvereine zur Versammlung beim jeweils gastgebenden Verein ein, dieses Mal ist dies der Heimat- und Trachtenverein Raisting-Sölb.

Das Delegiertentreffen begann mit einer festlichen Messe in der Raistinger Pfarrkirche, wo Kaplan Edwin die Trachtler recht herzlich begrüßte. Musikalisch wurde der Gottesdienst unter anderem vom „Freundschaftsgsang“ vom Trachtenverein umrahmt. Die Delegierten aus 28 Vereinen wurden anschließend im Trachtenheim bewirtet und Maria Sedlmayer an der Harfe und Magnus Happach an der Ziach vom Raistinger Trachtenverein unterhielten die Gäste musikalisch. Bürgermeister Martin Höck, selbst Träger der Raistinger Tracht, gab Einblicke in die Geschichte des Satellitendorfes, stellte seine Gemeinde vor und betonte, wie man sich über den Besuch aus dem altbayerischen Raum und deren Gewandkultur freue. Der Vorsitzende des Trachtenvereins, Roland Happach, gab eine Vorschau auf den Ablauf des Trachtentreffens am Sonntag, 13. September 2026, mit Festzug, Trachten- und Handwerkermarkt.

Die Trachtenvereinigung gehört jetzt auch der Bürgerallianz Bayern an

Der CSU-Landtagsabgeordnete Sebastian Friesinger, Sprecher der Bürgerallianz Bayern, begrüßte die Vereinigung der Historischen Trachten von Altbayern als neuen Mitgliedsverein der Bürgerallianz. Die Organisation fordert weniger Bürokratie für Vereine.

Die Vereinigung der Historischen Trachten von Altbayern geht auf ein im Jahr 1982 von Karl Wiedemann mit Unterstützung der Alt-Schlierseer Trachtengruppe in Schliersee organisiertes Treffen historischer Trachten zurück. (AZ)