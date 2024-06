Raisting

Maiken Winter kämpft in Raisting unermüdlich für den Klimaschutz

Die Raistinger Gemeinderätin und Klimaaktivistin Maiken Winter fordert in einem Antrag ihre Gemeinde zur Anerkennung von Klimafakten auf.

Plus Raistings Gemeinderätin Maiken Winter möchte die Forderungen der in Berlin hungerstreikenden Klimaaktivisten auf Kommunalebene präsenter machen. Unter den Streikenden war auch ihr Bruder Michael.

Von Jennifer Battaglia

Die Raistinger Gemeinderätin Maiken Winter ( ÖDP) macht sich Sorgen um ihren Bruder Michael. Er hatte 31 Tage am Hungerstreik der Klimaaktivisten in Berlin teilgenommen. Als sich sein Gesundheitszustand rapide verschlechterte, brach er den Streik schließlich ab. Für mehrere Tage musste er in einer Münchner Klinik behandelt werden. „Er ist dem Tod sozusagen noch mal von der Schippe gesprungen“, sagt die ÖDP-Politikerin.

Doch auch wenn ihr Bruder nicht mehr hungert, macht sich Winter weiter Sorgen. Denn Freunde und Bekannte des Geschwisterpaares streiken weiter. „Sollte ihnen etwas zustoßen, weiß ich nicht, wie Michael reagieren würde“, sagt die 56-Jährige. Mit der Aktion „Hungern bis ihr ehrlich seid“ wollen Klimaaktivisten Olaf Scholz zu einer Regierungserklärung bewegen, in der er u.a. mitteilen soll, dass „der Fortbestand der menschlichen Zivilisation durch die Klimakatastrophe extrem gefährdet“ ist. Dabei stützen sich die Aktivisten auf Aussagen von Klimaforschern. Maiken Winter glaubt allerdings nicht, dass sich der Bundeskanzler darauf einlassen wird.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

