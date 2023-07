Warum eine Raistinger Klimaaktivistin einen CSU-Politiker anzeigt

Plus Maiken Winter wirft dem CSU-Bundestagsabgeordneten Alexander Dobrindt vor, die "Letzte Generation" zu verleumden. Dieser verweist auf Aussagen der Organisation.

Frau Winter, Sie haben Alexander Dobrindt wegen Verleumdung gegen die „Letzte Generation“ angezeigt. Warum?



Maiken Winter: Als ich vor sechs Jahren Direktkandidatin der ÖDP war, hatte ich mehrmals die Gelegenheit, mit Herrn Dobrindt zu sprechen. Er ist ein sehr freundlicher und sympathischer Mensch. Und ich hatte damals den Eindruck, dass ihn die Klimakrise durchaus interessiert. Dass er jetzt die „Letzte Generation“ wiederholt als „Klima-RAF“ und „Klima-Terroristen“ bezeichnet, ist mir völlig unverständlich. Mir ist klar geworden, dass er im Grunde die Dringlichkeit des Klimawandels überhaupt nicht verstanden hat oder absichtlich populistische Äußerungen macht. Anstatt sich aktiv für sofortigen, effektiven Klimaschutz einzusetzen, verlangsamt er die notwendigen Schritte, indem er Stimmung gegen Klimaaktivisten macht.

Herr Dobrindt ist nicht der einzige, der Klimaaktivisten hart angeht.



Winter: Das stimmt, leider. Aber als Bundestagsabgeordneter aus dem Landkreis Weilheim-Schongau ist er mir am nächsten. Ich hätte natürlich auch Markus Söder, Joachim Hermann oder Christian Lindner anzeigen können. Aber die kenne ich nicht persönlich und sie kennen mich nicht. Dass Herr Dobrindt die „Letzte Generation“ als „kriminell“ bezeichnet, ist einfach falsch. Das wurde vor Kurzem auch durch die Berliner Justizverwaltung bestätigt. Ich bin nicht bereit, solche Falschaussagen weiter hinzunehmen. Wir Klimaaktivisten müssen so viel einstecken – dabei machen wir das für uns alle, auch für Herrn Dobrindt und seine Familie.