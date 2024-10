Raistinger Rat arbeitet Punktesystem für Vergabe von Wohnungen aus

Bis Mieter in die Wohnungen an der Herrenstraße in Raisting einziehen können, wird es noch einige Monate dauern. Der Rohbau steht aber und derzeit werden die Fenster bei dem Großprojekt der Kommune eingesetzt. Der Gemeinderat hat sich am Mittwochabend mit der Frage befasst, nach welchen Kriterien die 17 vom Freistaat geförderten Wohneinheiten vergeben werden sollen. Bürgermeister Martin Höck äußert sich auf Nachfrage auch zur Finanzierung, dem voraussichtlichen Mietpreis und dem Zeitplan.

Christian Mühlhause Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Raisting Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Martin Höck Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis