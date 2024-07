Rund 2500 Besucher feiern bei hochsommerlichem Wetter ihren SV Raisting

Viel geboten wurde am Festwochenende des SV Raisting anlässlich des 100. Geburtstags. Drei Tage lange feierte der Sportverein das Jubiläum mit zahlreichen Veranstaltungen, zu den in Summe fast 2500 Besucher kamen.

„Wir sind sehr zufrieden“, bilanzierte Rüdiger Herrmann, der SVR-Vorsitzende, nach den drei ereignisreichen Tagen. Das Jubiläumsfest startete am Freitag mit einer Party im eigens aufgebauten großen Festzelt mit der Band „Gamskult“. „Mit knapp 400 Besuchern kamen ein paar weniger als geplant. Es wurde aber gut gegessen und getrunken und die Stimmung war sehr relaxt“, berichtete Herrmann.

Einen Tag später stand der Fußball im Mittelpunkt mit Freundschaftsspielen der SVR U17 gegen die U15 der SpVgg Unterhaching und der Raistinger Herren gegen die Hachinger Zweite sowie einem Auftritt des Ball-Akrobaten Alfred Reindl. Am Abend wurde dann im Zelt zusammen mit viel Musik gefeiert. Für die rund 1000 Gäste war dabei einiges geboten. Eine 99 Meter lange Bar und zahlreiche Getränke und Essenstände versorgten die Besucher, während die Band es richtig krachen ließ. „Die Stimmung war überragend“, war danach von vielen Seiten zu hören.

Gut besucht war auch der Biergarten vor dem Sportheim des SV Raisting. Foto: Roland Halmel

Den Abschluss des Wochenendes läutete am Sonntag ein Festgottesdienst auf dem Stockschützenplatz am Sportgelände ein. „Der war wirklich toll gemacht“, lobte Herrmann, ehe es danach zum Frühschoppen mit der Raistings Blasmusik am Sportheim ging, bei dem bei schönstem Sommerwetter Biergartenatmosphäre herrschte. Dazu sorgten das fleißige Helferteam des SVR für Speis und Trank. „Das war wirklich ein starkes Team, dass die ganze Feier gestemmt hat“, urteilte Herrmann. Jung und Alt kam indessen bei einem Spiel ohne Grenzen auf ihre Kosten.

Sackhüpfen, Biathlon, Taekwondo war geboten beim Geburtstagsfest des SV Raisting

In zehn Stationen wie Sackhüpfen, Biathlon, Basketballwerfen, einer Taekwondo-Challenge und verschiedenen Parcours oder Geschicklichkeitsbewerben konnten sich die Kinder und auch Erwachsene beweisen. Die Raistinger Feuerwehr, die eine „Wasserwand“ aufgebaut hatte, sorgte zwischendurch für Abkühlung bei den hochsommerlichen Temperaturen. Alle 150 Teilnehmer nahmen danach an einer Verlosung von Sachpreisen teil.

„Es war viel Arbeit, wir hatten aber einen unglaublichen Zuspruch und konnten dadurch auch bestimmt viele Fans gewinnen“, lautete das Fazit von Herrmann nach dem Jubiläumsfest. Das wird nicht zuletzt dank der erfolgreichen Aktion mit dem SVR-Bildersammelalbum, von dem 400 Stück verkauft wurden, in Erinnerung bleiben.