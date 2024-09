Vandalismus an einem Snack-Automaten in Raisting

Ein in der Pähler Straße 2 in Raisting aufgestellter Nahrungsmittel-Automat war in der Zeit zwischen Dienstag, 17. und Montag, 23. September Ziel sinnloser Gewalt. Der Betreiber musste Angaben der Weilheimer Polizei nach dem Wochenende feststellen, dass der Lack des Automaten verkratzt wurde und sich eine größere Delle im Rahmen befindet.

Unbekannte verunreinigen den Automaten auch mit rohen Eiern

Außerdem scheint offensichtlich mutwillig gegen die Automatentür getreten worden zu sein. Nun lässt sich die Türe nur noch erschwert öffnen. Wie die Polizei weiter mitteilt, wurder Automat auch mit rohen Eiern verunreinigt, ebenso stank es streng nach Urin.

Wer Hinweise auf Personen machen kann, die dafür verantwortlich sein könnten, wird gebeten, sich bei der Polizei Weilheim unter Telefon 0881/6400 zu melden. (AZ)