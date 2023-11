Vor 60 Jahren: Das erste Telefonat von Raisting nach Amerika

"Good morning" nach Raisting: Der Radom-Förderverein erinnert an ein wichtiges Ereignis auf der Erdfunkstelle. Dafür reiste 1963 sogar der Postminister an.

Es gibt verschiedene Ereignisse, die für die Geburtsstunde der Erdfunkstelle Raisting stehen. Ein ganz besonderes fand am 8. November 1963 statt, vor 60 Jahren: der erste Live-Sprechkontakt über den Atlantik. Daran hat jetzt der Förderverein Industriedenkmal Radom Raisting erinnert.

Am Mitterweg in Raisting stand 1963 die mobile Neun-Meter-Versuchsantenne. Sie nahm an diesem Tag für ein ganz besonderes Experiment Kontakt mit dem neuen Kommunikationssatelliten Relay 1 auf. Tatsächlich tönte gegen 15 Uhr die Stimme des Nasa-Chefs James Webb durch die provisorische Baracke, die die technische Anlage beherbergte. Der damalige Bundespostminister Richard Stücklen war extra angereist, mit ihm an die 100 Presseleute. „Good Morning“ wünschte Webb klar verständlich – bei ihm in den USA war es ja erst 8 Uhr. Dieses Live-Ereignis war für die Anwesenden ein ganz besonderer Moment, wie es in einer Mitteilung des Fördervereins heißt.

An der Stelle der Holzbaracke steht seit 1974 die sechste Großantenne

Die Fahrantenne stand westlich vom Radom. Das hatte gerade erst seine Hülle bekommen, aber die Antenne 1 darunter war noch nicht aufgebaut. Der Bedarf an transatlantischer und weltweiter Live-Kommunikation wuchs schnell, weshalb schon mal getestet werden musste, bevor es im Radom richtig losging. Das besagte „Good morning“ markierte einen bedeutenden Schritt zum Start der Erdfunkstelle. An der Stelle der Holzbaracke steht seit 1974 die sechste Großantenne.

Am 8. November, 60 Jahre nach dem ersten transatlantischen Telefonkontakt von der Erdfunkstelle Raisting in die Vereinigten Staaten, feierten Mitglieder des Fördervereins Radom das Jubiläum an Ort und Stelle. Das Bild zeigt (von links) Sabine Vetter, Hermann Martin, Toni Neumayer und Margarete Wasnick. Foto: Hermann Martin

Jetzt, 60 Jahre später, am 8. November, trafen sich Mitglieder des Fördervereins Industriedenkmal Radom Raisting genau dort, um dieses Jubiläum mit einem Glas Sekt zu würdigen. Spaziergänger und Landwirte gesellten sich dazu. Einige erinnerten sich an damals. Und wieder kamen neue Details und Hinweise zusammen, denen der Förderverein nun weiter nachgeht. (AZ)

