Der Raistinger Trommlerzug freut sich über seine neuen Räume im alten Pfarrhof

Viele Jahre mussten die Raistinger Trommler in der dunklen und kalten Jahreszeit für ihre Proben in private Werkstätten und Stadel ausweichen. Eine richtige Heimstätte hatten sie nicht. Da kam die Idee aus dem Raistinger Rathaus im Frühjahr 2022 gerade recht: Die Trommler können einen Teil des Obergeschosses im alten Pfarrhof ausbauen und fortan für Proben- und Vereinszwecke nutzen. Jetzt wurde dem Trommlerzug der Schlüssel für seine neuen Räume überreicht.

Der alte Pfarrhof, der im Eigentum der Gemeinde steht, beherbergte bis dahin bereits das Heimatmuseum, den Burschenverein und den Angelsportverein und ist mit dem Einzug der Trommler „inzwischen zu einem richtigen Vereinszentrum in der Raistinger Ortsmitte geworden“, so Bürgermeister Martin Höck. Trommlerzug und Gemeinde haben von Beginn an partnerschaftlich an diesem Projekt gearbeitet. Da die Gemeinde das Projekt mit 47.000 Euro finanziell unterstützte, kam es Höck und dem Gemeinderat darauf an, dass alle Arbeiten am und im Gebäude fachmännisch ausgeführt werden.

Ein Architekt und zwei Handwerker leiteten den Ausbau des Dachgeschosses für den Trommlerzug

Unter der Leitung des Bauausschusses um die Vereinsmitglieder Architekt Sebastian Hoffmann, Schreinermeister Bernhard Merz und Spengler Sebastian Schmid wurden aus einem dunklen, zugigen und verstaubten Dachboden helle, moderne Räumlichkeiten mit einer tollen Aufenthaltsqualität geschaffen, heißt es in einer Mitteilung. Nach fast zweieinhalbjähriger Bauzeit übergab der Bürgermeister nun dem Trommlerzug Raisting-Sölb feierlich den symbolischen Schlüssel für die neuen Vereinsräume.

Außerdem luden die Trommler zum Tag der offenen Tür in ihr neues Heim in der Floßmannstraße ein. Rund 150 interessierte Bürgerinnen und Bürger folgten der Einladung und konnten sich selbst ein Bild machen, mit welchem Engagement und handwerklichem Sachverstand die Räume im alten Pfarrhof umgebaut wurden. „In rund 2100 Arbeitsstunden haben die Trommler viel Freizeit, ausgefallene ‚Family Time‘, Leidenschaft und Begeisterung in den Umbau investiert“, so der Vereinsvorsitzende Ludwig Huber.

Am Kirchweihmontag hat der Trommlerzug seinen nächsten Einsatz

Neben dem Rathaus, dem Gemeinderat und insbesondere seinen drei Bauleitern dankte Huber auch den vielen Raistinger Handwerkern, die dem Verein ebenfalls zahlreiche Arbeitsstunden gespendet haben – ein Zeichen der funktionierenden Dorfgemeinschaft, wie Huber und Höck nicht ohne Stolz in ihren Reden herausstellten. Den nächsten Einsatz haben die Trommler am Kirchweihmontag, 20. Oktober, zum Betteltanz. Am Raistinger Nationalfeiertag marschieren dann wie jedes Jahr die Madeln zum Takt der Trommler vom Gasthof Drexl am neuen Vereinsheim vorbei zum Tanz im Gasthof zur Post. (AZ)