Präsidentenwechsel beim Rotary Club Ammersee

Ämterwechsel beim Rotary Club Ammersee: Turnusgemäß übergab der frühere Leiter der Galerie des Handwerks in München und Marktleiter des Dießener Töpfermarkts, Wolfgang Lösche, die rotarische Präsidentenkette an den Manager Thomas Münkel aus Zankenhausen (Landkreis Fürstenfeldbruck).

Eines der Sozialprojekte im rotarischen Jahr 2024/25 wird laut dem neuen Präsidenten ein Jugendaustausch mit dem französischen Partnerclub nahe Paris sein. Dabei sollen Jugendliche eine Woche am Ammersee und bei Paris verbringen und gemeinsam mit Jugendlichen vor Ort „hands on“ an sozialen Projekten mitarbeiten, um so den Dienst an der Gesellschaft mit dem Kennenlernen des jeweiligen Partnerlands zu verbinden.

Auch in der wohlhabenden Region rund um den Ammersee gibt es Menschen, die auf Hilfe von außen angewiesen sind

Allerdings soll der Fokus nach wie vor auf Sozialprojekten in der Region liegen. Thomas Münkel: „Nicht nur weit weg, wie in Afrika, sondern auch in unserer wohlhabenden Region rund um den Ammersee gibt es viele Menschen, die auf Hilfe von außen angewiesen sind. Armut und Not sind oft nicht sichtbar, aber vorhanden. Hier werden wir weiterhin den Schwerpunkt unserer Aktivitäten haben, wie die Unterstützung von den Tafeln, Hospizvereinen oder auch Jugendlichen aus benachteiligten Familien.“

Der Versicherungsmanager Thomas Münkel war lange Jahre in verschiedenen Vorstandspositionen der Allianz und später der österreichischen Uniqa tätig. Derzeit hat er den Vorstandsvorsitz eines französischen Versicherungs-Start-ups inne. Münkel ist verheiratet, hat zwei Kinder und lebt im Norden des Ammersees. Im rotarischen Distrikt 1841 wird er 2026 auch den Posten des Distriktgovernors übernehmen. Der Rotary Club Ammersee wurde im März 1991 gegründet und zählt derzeit 37 Mitglieder.