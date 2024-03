Weltfrauentag: Wie stand und steht es um die Sache der Frauen?

Der Weltfrauentag am 8. März ist für AK-Mitarbeiterin Sibylle Reiter Anlass, einige spannende Bücher vorzustellen.

Der Weltfrauentag geht auf einen Vorschlag der Frauenrechtlerin Clara Zetkin im Jahr 1910 zurück. Ziel war es, dem Kampf der Frauen um Gleichberechtigung, Wahlrecht und Emanzipation mehr Aufmerksamkeit zu geben. Erstmals fand der internationale Frauentag am 19. März 1911 statt. 1921 wurde sein Datum durch einen Beschluss der „Zweiten Internationalen Konferenz kommunistischer Frauen“ in Moskau auf den 8. März gelegt und er findet bis heute an diesem Tag statt. Doch auch der Weltfrauentag konnte hierzulande kaum etwas daran ändern, dass das Bestimmungsrecht des Mannes noch lange Bestand hatte. Bis 1958 konnte ein Mann den Anstellungsvertrag seiner Frau ohne deren Zustimmung kündigen. Bis 1962 durften Frauen kein eigenes Bankkonto haben und bis 1977 konnten sie nur mit Zustimmung der Männer arbeiten.

Auch heute noch gibt es viel zu tun. Rechtspopulistische Tendenzen lassen sogar einen Rückfall befürchten und das, was Frauen erkämpft haben, ist in Gefahr. Es lohnt sich daher, einen Blick in die Geschichte zu werfen, wie es die Journalistin Barbara Streidl in ihrem 100-seitigen Buch mit dem Titel „Feminismus“ tut. Wie ist Feminismus definiert, können auch Männer Feministen sein und was ist mit Menschen, die sich weder als Mann noch als Frau fühlen? Streidl stellt die wichtigsten Personen, Strömungen und Begriffe vor, erzählt von den Errungenschaften der Frauenbewegung und erklärt, warum wir den Feminismus noch heute brauchen – und zwar nicht nur in Europa, sondern auch Ländern wie Indien oder Nigeria.

"feminismus" von Barbara Streidl.

Streidl berichtet von Louise Otto-Peters mit ihrem Frauenverein, von SPD-Juristin Elisabeth Selbert (die dafür sorgte, dass der Satz „Männer und Frauen sind gleichberechtigt“ ins Grundgesetz kam), von Alice Schwarzer und weiteren Pionierinnen, die sich für die Selbstbestimmung der Frau eingesetzt haben.

Der Prozess der Selbstbestimmung der Frau ist bis heute nicht abgeschlossen

Dass dieser Prozess bis heute nicht abgeschlossen ist, davon zeugt etwa die #metoo-Debatte, der Alltagssexismus, die nach wie vor unterschiedliche Bezahlung für gleiche Tätigkeit (Gender-Pay-Gap) oder die Tatsache, dass Führungspositionen immer noch vorwiegend von Männern besetzt sind. Wir Frauen spüren Diskriminierung und mangelnde Wahrnehmung jeden Tag. Daher beschäftigt sich Streidl auch mit geschlechtergerechter Sprache. Unter der Überschrift „Die ganze Welt ist feministisch“ schreibt sie über Schwerpunkte feministischer Debatten in Finnland, Schweden oder im Iran. Zehn Fragen stellt die Autorin am Beginn des Buches und wiederholt sie am Ende. Ein spannendes Experiment, denn wahrscheinlich wird man die eine oder andere Frage nach Lektüre des Büchleins anders beantworten.

„Beklaute Frauen“ lautet der Titel des soeben erschienenen Buches der Historikerin Leonie Schöler. Lebendig und unterhaltsam erzählt sie über Frauen, die unsere Gesellschaft vorangebracht haben. Viele von ihnen haben Geschichte geschrieben und Männer haben dafür ungeniert den Ruhm einheimst. Muse, Sekretärin, Ehefrau – es gibt viele Bezeichnungen für Frauen, deren Einfluss aus der Geschichte radiert wurde.

"Beklaute Frauen" von Leonie Schöler.

Schöler erzählt von Genies und ihren heimlichen Mitarbeiterinnen, etwa von Bertolt Brecht und Elisabeth Hauptmann, die an dessen Stücken mitschrieb, aber nie Erwähnung fand. Oder von Pablo Picasso, der sich an den Motiven und am Stil seiner Kollegin Baya bediente und mehr Erfolg erzielte als die Künstlerin. Oder von Albert Einstein, dessen erste Frau Mileva Maric, die mit ihm in Zürich Mathematik und Physik studierte, großen Anteil an der Entwicklung der Relativitätstheorie hatte, aber im Hintergrund bleiben musste.

Warum müssen sich Frauen hinter männlichen Pseudonymen verstecken?

Warum haben Lise Meitner oder Jocelyn Bell Burnell keinen Nobelpreis bekommen und warum mussten sich Frauen hinter männlichen Pseudonymen verstecken? Schöler verdeutlicht, wie wichtig die Diskussion um Teilhabe und Sichtbarkeit ist. Ihre Analyse: Hinter jedem erfolgreichen Mann steht ein System, das ihn bestärkt; vor allen anderen steht ein System, das sie aufhält.



Der langjährige FAZ-Journalist Rainer Hank beschreibt in seinem Buch „Die Pionierinnen“, wie Journalistinnen nach 1945 die Republik verändert haben. Marion Gräfin Dönhoff, Elisabeth Noelle-Neumann, Hilde Spiel, Fides Krause-Dreher und andere haben als Journalistinnen der ersten Stunde dafür gesorgt, dass sich in der jungen Demokratie nach dem Zweiten Weltkrieg Freiheit, Liberalität und Toleranz entwickelten. Ganz unterschiedlich hatten sie den Krieg überstanden: im Exil, im Versteck, auf der Flucht oder auch, indem sie sich mit dem NS-Regime arrangierten.

"Die Pionierinnen" von Rainer Hank.

Hinterher berichteten sie über die Nürnberger Prozesse, schrieben über die erwachende Liebe der Deutschen zu ihren Autos, stritten für Meinungsfreiheit, ein verändertes Familienbild und kämpften für Gleichberechtigung. Dabei zeigt sich ein breites Spektrum – von Fides Krause-Brewer, engagierte Verfechterin der Marktwirtschaft, bis hin zu Ulrike Meinhof, die, zunächst Chefredakteurin bei konkret, sich später der RAF und damit dem Terrorismus zuwandte. Hanks Buch vereint zwölf spannende Biografien von Pionierinnen, nicht nur im Journalismus, sondern auch für die Sache der Frauen.