A96 in Richtung München nach schwerem Unfall fast fünf Stunden gesperrt

Am Sonntag ereignete sich gegen 14.30 Uhr auf der A96 in Fahrtrichtung München zwischen den Anschlussstellen Wörthsee und Oberpfaffenhofen ein schwerer Verkehrsunfall. In der Folge war die Autobahn mehrere Stunden gesperrt, informiert die Verkehrspolizeiinspektion Fürstenfeldbruck.

Aus bislang unbekannten Gründen kam der Fahrer eines Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen ein stehendes Abschleppfahrzeug, das gerade dabei war, ein Pannenfahrzeug zu bergen. Der Pkw schleuderte im Anschluss gegen die linke Leitplanke und wurde danach durch einen nachfolgenden Pkw erfasst. Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum verbracht.

Einer der Insassen des nachfolgenden Pkws musste aufgrund der erlittenen Verletzungen ebenfalls in ein Klinikum gebracht werden. Die Autobahn war in Richtung München im betreffenden Bereich bis 19.15 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wurde aktuell an der AS Wörthsee ausgeleitet. „An den Tunneln Eching und Etterschlag kann es aufgrund des Rückstaus zu Tunnelsperrungen kommen“, hatte die Polizei in ihrer Erstmeldung informiert. (AZ)