Geplante Gasbohrungen in Reichling sind Thema bei „jetzt red i“

In Reichling könnte schon bald ein 40 Meter hoher Bohrturm stehen. Denn im Herbst soll hier nach Erdgas gebohrt werden. Die Betreiberfirma Genexco ist optimistisch, dass sich die Mühe lohnen wird: Bis zu 500 Millionen Kubikmeter Erdgas werden in der Region zwischen Reichling und Ammersee vermutet. Wenn dieses Gas gefördert würde, könnten – so die Betreiber – 40.000 Haushalte über Jahre versorgt werden. Für Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler), der die Erlaubnis für die Bohrungen erteilt hat, ist Gas eine „auf lange Sicht unverzichtbare Brückentechnologie“. Jetzt soll sich der Minister den Fragen der Bürgerinnen und Bürger stellen und zwar in der BR-Fernseh-Sendung „jetzt red i“.

Viele Bürgerinnen und Bürger in Reichling und darüber hinaus haben Angst, dass für das Gas ihre Heimat zerstört wird. Sie sorgen sich vor allem um das Trinkwasser, denn der Bohrturm soll nur 200 Meter neben einem Wasserschutzgebiet errichtet werden. Eine Bürgerinitiative demonstriert seit Wochen gemeinsam mit Greenpeace und dem Bund Naturschutz gegen die geplanten Bohrungen. Der bayerische Landtagsvizepräsident Ludwig Hartmann (Grüne) übt deutliche Kritik am bayerischen Wirtschaftsminister: „Wie ein Geisterfahrer unterstützt er die Erschließung neuer, dreckiger Erdgasquellen, anstatt seine Energie auf den dringend nötigen Ausbau der Windkraft zu konzentrieren.”

Ab sofort können kostenlose Eintrittskarten reserviert werden

Ist es tatsächlich „rückwärtsgewandt” im Landkreis Lech nach Erdgas zu bohren? Schließlich will Bayern bis 2040 klimaneutral sein. Oder ist das Gas die wichtige Brückentechnologie, ohne die die Energiewende nicht gelingen kann? Ist es nicht nachhaltiger in Bayern Gas zu fördern, als es aus fernen Ländern zu importieren? Müsste die Politik mehr auf erneuerbare Energien setzen? Wie schafft Bayern die Energiewende?

Über diese und andere Fragen diskutieren bei „jetzt red i“ Bürgerinnen und Bürger live aus Dießen mit Bayerns Wirtschafts- und Energieminister Hubert Aiwanger (FW) und Lisa Badum (Grüne), Vorsitzende des Klima-Ausschusses im Bundestag am Mittwoch, 2. Oktober, in der Halle der Carl-Orff-Schule in Dießen, Buzallee 6 bis 8 im Rahmen der BR-Sendung „jetzt red i“. Einlass ist ab 19.15 Uhr, Beginn der Livesendung ist dann um 20.15 Uhr.

Wer dabei sein möchte, kann kostenlose Eintrittskarten reservieren via E-Mail an jetztredi@br.de oder telefonisch unter der Nummer 089/5900-25299 (Montag – Freitag von 9 bis 17 Uhr). (AZ)