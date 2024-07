Vielseitigkeitsreiter ermitteln in Unterbeuern die oberbayerischen Meister

Der Pferdesportverein Unterbeuern lädt zum Vielseitigkeitsturnier ein. Seit über 40 Jahren findet auf der Anlage der Familie Graf ein Vielseitigkeitsturnier statt, dieses Wochenende ist es wieder so weit. Der Wettkampf ist zugleich die oberbayerische Meisterschaft für Vielseitigkeit Mannschaft/ Junioren/ Junge Reiter und Pony sowie ein Geländereiterwettbewerb im Rahmen des Jugendförderprogramms des Verbands.

Reiter stellen Können in verschiedenen Disziplinen unter Beweis

Am Samstag ab 8.30 Uhr geht es los mit den Dressurprüfungen der Klasse E sowie einem Jump-and-Run-Wettbewerb. In der Mittagszeit kann der reiterliche Nachwuchs in der Cross-Country-Führzügelprüfung sein Können unter Beweis stellen. Nach dem Mittag folgenden dann die Springprüfungen der Klasse E und A.

Der Sonntag startet um 7.30 Uhr mit einem Geländereiterwettbewerb im Rahmen des OBB Jugendförderprogramms und anschließendem Stilgeländeritt E. Am Nachmittag werden die Buschreiter auf A-Niveau ihr Können zeigen. Interessierte sind zu der Meisterschaft willkommen. (AZ)