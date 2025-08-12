Auffälliges Rennrad am Strandhotel in Dießen gestohlen

Am Sonntag, 10. August, wird einer jungen Frau aus Pähl ihr Rennrad gestohlen, das sie an einem Verkehrsschild in Dießen auf Höhe des Strandhotels abgesperrt hatte. Das war nach Polizeiangaben gegen 16.30 Uhr. Als die junge Frau zurückkam, war das Fahrrad samt Schloss entwendet worden.

Jetzt sucht die Dießener Polizei Zeugen des Vorfalls. Nach Angaben der Dießener Polizei handelt es sich um ein auffällig schwarz glänzendes Rennrad mit einem schlichtenbraunen Sattel.

Wer den Diebstahl beobachtet hat oder sonstige Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeiinspektion in Dießen unter der Telefonnummer 08807/92110. (AZ)