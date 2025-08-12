Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Ammersee Kurier
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Ammersee
Icon Pfeil nach unten

Rennraddiebstahl am Strandhotel in Dießen: Polizei sucht nach Zeugen.

Dießen

Auffälliges Rennrad am Strandhotel in Dießen gestohlen

Das schwarz glänzende Fahrrad war an einem Verkehrsschild auf Höhe des Strandhotels in Dießen abgesperrt. Die Polizei sucht Zeugen.
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei in Dießen sucht Zeugen, die einen Fahrraddiebstahl nahe des Strandhotels Dießen beobachtet haben.
    Die Polizei in Dießen sucht Zeugen, die einen Fahrraddiebstahl nahe des Strandhotels Dießen beobachtet haben. Foto: Marijan Murat/dpa (Symbolbild)

    Am Sonntag, 10. August, wird einer jungen Frau aus Pähl ihr Rennrad gestohlen, das sie an einem Verkehrsschild in Dießen auf Höhe des Strandhotels abgesperrt hatte. Das war nach Polizeiangaben gegen 16.30 Uhr. Als die junge Frau zurückkam, war das Fahrrad samt Schloss entwendet worden.

    Jetzt sucht die Dießener Polizei Zeugen des Vorfalls. Nach Angaben der Dießener Polizei handelt es sich um ein auffällig schwarz glänzendes Rennrad mit einem schlichtenbraunen Sattel.

    Wer den Diebstahl beobachtet hat oder sonstige Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeiinspektion in Dießen unter der Telefonnummer 08807/92110. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden