Am Jackelhof in Rieden gibt es jetzt einen kleinen Hofladen

Franziska Klügl hat sich als Meisterprojekt die Eröffnung eines Hofladens ausgesucht. Am Dienstag war auf dem Jackelhof in Rieden Eröffnung.

Von Frauke Vangierdegom

Franziska Klügl kommt ursprünglich aus Frieding bei Andechs und lebt seit sechs Jahren auf der „anderen Ammersee-Seite“ auf dem Jackelhof in Rieden. Dort hat sie jetzt ihren kleinen Hofladen eröffnet. „Franzis Manufaktur“ steht auf einer runden hölzernen Tafel. Das Logo hat die 25-Jährige selbst entworfen, die Tafel angefertigt hat ihr „Peter-Opa“, wie sie stolz beim Besuch unserer Redaktion auf dem Jackelhof erzählt.

Franziska Klügl steckt mitten in ihrer Ausbildung zur Hauswirtschaftsmeisterin, der Hofladen, in dem sie selbst gebackenes Brot und selbst hergestellten Käse, Quark und Joghurt verkauft, ist ihr Meisterprojekt. Nächstes Jahr im März will Franziska die Meisterschule beenden, der Hofladen aber soll auch weit über diesen Zeitraum hinaus Bestand haben.

