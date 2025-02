Warum bei Rieden eine riesige Eiche an der Straße gefällt wurde

Es war ein mächtiger Baum, der in diesem Winter an der Staatsstraße bei Rieden gefällt wurde und dessen fast 1,50 Meter dicker Stamm inzwischen auch abtransport worden ist. Die Reihe mit den bislang sieben landschaftsprägenden Eichen zwischen Rieden und dem Seeholz weist eine Lücke auf. Warum der Baum umgeschnitten wurde, erklärt der zuständige Abteilungsleiter im Staatlichen Bauamt in Weilheim, Andreas Lenker.

