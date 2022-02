Ammersee

06:50 Uhr

Container für Kinderkrippe: Holz statt Stahl in Riederau

Die bis August gemieteten Container für die Kinderkrippe in Riederau sollen durch Holzbauten ersetzt werden.

Plus Die Stahlcontainer für den Kindergarten in Riederau werden durch Holzbauten ersetzt. Warum nach zwei Jahren in der Dießener Verwaltung jetzt doch eine Idee der Freien Wähler umgesetzt wird.

Von Gerald Modlinger

Wende in Sachen Kindergarten-Provisorium in Riederau: Wenn die Anmietung der neben dem Feuerwehrhaus aufgestellten Container für die Kinderkrippe im August vertragsgemäß ausläuft, soll dort ein modulares Holzbausystem errichtet werden. Das hat jetzt der Dießener Gemeinderat einstimmig beschlossen. Ein entsprechender Vorschlag war bereits vor fast zwei Jahren von den Freien Wählern gemacht, aber damals nicht weiterverfolgt worden. Warum man nun jetzt doch dieser Idee folgt.

