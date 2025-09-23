Icon Menü
Riederau feiert bald drei Jubiläen: Bis dahin soll die Maria-Hilf-Kapelle renoviert sein.

Riederau

Die Kapelle „Maria Hilf“ in Riederau soll saniert werden

Benedikt Schröder und Katja Lankes wollen das fast 900 Jahre alte Kleinod mit viel Unterstützung aus der Bevölkerung in neuem Glanz erstrahlen lassen.
Von Frauke Vangierdegom
    Benedikt Schröder und seine Frau Katja Lankes hoffen auf viel Unterstützung aus der Bevölkerung für die Sanierung der Kapelle "Maria Hilf" in Riederau.
    Benedikt Schröder und seine Frau Katja Lankes hoffen auf viel Unterstützung aus der Bevölkerung für die Sanierung der Kapelle "Maria Hilf" in Riederau. Foto: Frauke Vangierdegom

    Vom 23. bis 26. Juli 2026 wird in Riederau ganz groß gefeiert: 900 Jahre Riederau, 150 Jahre Feuerwehr und 50 Jahre Sportverein wollen gebührend in Szene gesetzt werden. Und bis dahin soll auch, geht es nach den Plänen von Benedikt Schröder, dem Inhaber des Stohrerhofs in Riederau, die kleine Kapelle „Maria Hilf“ in Riederau saniert sein. Schröder ist einer der drei Besitzer dieser Kapelle, die das drittälteste Gebäude im Dießener Ortsteil Riederau ist.

