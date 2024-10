Diebesbande nimmt Geldautomat in Riederau ins Visier

Wer im Dießener Ortsteil Riederau in diesen Tagen Geld aus dem Geldautomaten der Sparkasse Landsberg-Dießen abheben möchte, wird keinen Erfolg haben. Der Automat ist außer Betrieb. Schuld ist kein technischer Defekt, sondern ein versuchter Automaten-Aufbruch.

Auf Nachfrage beim Polizeipräsidium Oberbayern Nord erfährt unsere Redaktion, dass eine Gruppe von vier Tätern am Donnerstag, 12. September, in den frühen Morgenstunden versucht hatte, den Automaten, der sich im denkmalgeschützten Riederauer Bahnhof befindet, zu knacken. Allerdings blieb es beim Versuch. Geld wurde keines entwendet, aber der Geldautomat ist so beschädigt, dass Teile ausgetauscht werden müssen, bevor der Betrieb wieder aufgenommen werden kann. Wann die Teile geliefert würden, steht bisher nicht fest. „Außerdem warten wir noch auf die Freigabe durch die Versicherung“, sagt Christian Demel, Bereichsleiter Organisation bei der Sparkasse Landsberg-Dießen. Solange die nicht vorliege, könne der Geldautomat nicht wieder genutzt werden.

„Wir missbilligen auf Schärfste, was in Riederau versucht worden ist. Schließlich geht der Schaden in erster Linie zulasten der Bevölkerung.“ Die müsse jetzt auf andere Geldautomaten im Umkreis zurückgreifen. „Zum Glück haben wir ein gutes Netzwerk, sodass die Menschen keine allzu großen Wege auf sich nehmen müssen“, sagt Demel.

Die selben Täter schlagen auch im Landkreis Fürstenfeldbruck zu

Zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen seien nach dem Vorfall zumindest vonseiten des Geldinstituts nicht geplant, so Demel. „Wir haben den Standort von der Deutschen Bahn gemietet und können am Gebäude selbst keine Veränderungen vornehmen.“

Die Tätergruppe, die in Riederau versucht hatte, den Geldautomaten zu knacken, war mit demselben Vorhaben tagsdarauf, am 13. September in Mittelstetten im Landkreis Fürstenfeldbruck unterwegs. Dort konnten drei Täter nach Auskunft des Polizeipräsidiums geschnappt werden, ein vierter ist weiterhin auf der Flucht und zur Fahndung ausgeschrieben. Von der Pressestelle des Polizeipräsidiums heißt es, man gehe davon aus, den Flüchtigen in Kürze dingfest machen zu können.

Der Bahnhof Riederau wurde am 23. Dezember 1898 zusammen mit der Ammerseebahn eröffnet. 1976 wurde die Station vom Bahnhof zum Haltepunkt zurückgestuft. Das 1938 errichtete Empfangsgebäude steht unter Denkmalschutz.

Heute ist der Bahnhof immer wieder Ausstellungsraum für Kunstschaffende. Aktuell stellt Stephan Widler, Mitglied der Ammersee Heimatforscher und Vorsitzender des Verschönerungsvereins Riederau in der ehemaligen Schalterhalle und in der Wartehalle des denkmalgeschützten Bahnhofs wissenswertes zur Riederauer Ortsgeschichte aus.