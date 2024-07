Riederauer Stockschützen schaffen den Aufstieg in die Bezirksoberliga

Großer Erfolg für den SC Riederau in der Stocksporthalle in Landsberg beim Wettbewerb der Bezirksliga A der Herren auf denSommerbahnen: Die Mannschaft, die im vergangenen Jahr aus der Kreisoberliga in die Bezirksliga A aufgestiegen ist, belegte in der Abschlusstabelle den der Bezirksliga A den dritten Platz mit 30:12 Punkten.

Nur Egling und Unter-/Oberbrunn stehen vor dem SV Riederau

Damit sicherte sich das Team den Aufstieg in die Bezirksoberliga. Vor der Riederauer Mannschaft steht der SV Egling mit 31:11 Punkten auf Platz zwei sowie der SV Unter-/Oberbrunn II mit 33:9 Punkten an der Spitze. (AZ)