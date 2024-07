Neuer Verein aus Riederau überzeugt bei bayerischer Meisterschaft

Die bayerischen Meisterschaften im Rudern werden seit etwa zwei Jahrzehnten regelmäßig auf der olympischen Regattastrecke in Oberschleißheim ausgetragen. Dieses Jahr waren 30 Vereine mit 714 Ruderinnen und Ruderer gemeldet. Neu mit dabei: die erst kürzlich neu gegründeten Ammersee Ruderer aus Riederau. Deshalb wurden die Athleten, die erst wenige offizielle Rennbootregatten für den Verein gefahren sind, auch vom Wettkampfsprecher mehrfach nicht erkannt, als sie in den 1000-Meter-Rennen um vordere Plätze mitfuhren.

Den Anfang machte die Nachwuchsruderinnen im Doppelzweier der Altersklasse 13/14 Jahre, Teresa Engelmann und Sviatoslava Hasiuk sowie Malena Zeug und Anna von Wolffersdorf. Alle vier waren am Vortag auch in verschiedenen Bootsklassen im Landesfinale der Schulen gestartet, und packten jetzt in ihrem zweiten Rennbootrennen nochmals an. Beide Boote verpassten als Vorlauf-Vierte jeweils knapp das Finale, zeigten aber eine klasse Leistung nach der Belastung des Vortags.

Nico Kretschmann wird mit starker Leistung Vizemeister

Im Wettkampf der Einer konnte Nico Kretschmann in der Altersgruppe bis 55 Jahre in einem stark besetzten Feld den bayerischen Vizetitel abräumen. Stefan Hamels vom Münchner RC war in dem Rennen zwar eine Klasse für sich, Kretschmann beherrschte aber den Rest des Feldes vom Start weg und belegte souverän den 2. Platz. „Es waren wirklich harte 1.000 Meter, von Beginn an. Ich bin sehr zufrieden, dass es der Vizetitel wurde“, resümierte Kretschmann. Kurze Zeit später musste er mit seinen Mitstreitern Michael Feige, Gunter Zeug und Dr. Jürgen Schüppel nochmals im gesteuerten Doppelvierer (Durchschnittsalter bis 50 Jahre; Steuerfrau Malena Zeug) ran und verpasste mit einem 4. Platz knapp sein zweites Podium.

Den 3. Platz holte dieselbe Besatzung im ungesteuerten Doppelvierer am zweiten Tag nach. Aufgrund des angekündigten Gewitters wurden die beiden später geplanten Doppelzweier Rennen von Feigl/Zeug und Kretschmann/Dr. Schüppel vorverlegt, sodass es nur eine kurze Regenerationspause gab. Feigl/Zeug erruderten sich in der Altersklasse bis 50 Jahre ebenso einen 4. Platz, wie Kretschmann /Dr. Schüppel in der Altersklasse bis 55. „Unsere Konkurrenten sind alle frisch ins Rennen gegangen, sodass wir auf den letzten 300 Metern nichts mehr entgegenzusetzen hatten“, kommentierten die Ammersee Ruderer.

Nachwuchs von Riederau erkämpft sich Bronze

Auch die Nachwuchsruderinnen Engelmann/Hasiuk/Zeug/von Wolffersdorf (Steuerfrau Olzowoy) gingen am zweiten Tag der bayerischen Meisterschaft nochmals an den Start, der dritte Wettkampftag in Folge. Und auch bei ihnen klappte es zum Schluss mit einem 3. Platz. „Wir sind wirklich stolz, dass wir als sehr junge Wettkampfgruppe eine kleine Duftmarke hinterlassen konnten und freuen uns auf das nächste Jahr, wenn wir wieder anklopfen werden“ bilanzierte der Jugendtrainer Michael Feigl.

Die Masters sind bereits am Wochenende bei den Euro Masters in Oberschleißheim wieder am Start.