Außensportanlagen an der Carl-Orff-Schule in Dießen sollen 2026 erneuert werden

Die Außensportanlagen der Carl-Orff-Schule (COS) in Dießen sollen 2026 erneuert und saniert werden. Außerdem wurden vom Marktgemeinderat in der jüngsten Sitzung 35.000 Euro als überplanmäßige Ausgaben zur Ausweitung der IT-Administration an der Schule genehmigt. Beide Beschlüsse wurden einstimmig gefasst.

Bereits 2019 hatte die Gemeinde die Sportanlagen begutachten lassen. Schon damals war das Ergebnis eindeutig: „Der Allwetterplatz und die Laufbahn sind mindestens 30 Jahre alt und stark sanierungsbedürftig“, fasste Bürgermeisterin Sandra Perzul (Dießener Bürger) zusammen. Seitdem sei wiederholt Geld für die Sanierung der Anlage in den Haushalt eingestellt worden, aber da lange unklar gewesen sei, wie es mit der Sanierung der benachbarten Mehrzweckhalle weitergehen wird und auch wegen der Corona-Pandemie in den Jahren 2020 bis 2022 seien keine weiteren Schritte unternommen worden.

Für die Sanierung der Außensportanlagen gibt es einen hohen Zuschuss

Nun soll es allerdings schnell gehen: Die Verwaltung wurde beauftragt, einen Förderantrag zu stellen und die weiteren Schritte für die Umsetzung der Maßnahme im kommenden Jahr in die Wege zu leiten. Aus den Haushaltsmitteln der Gemeinde stehen 164.000 Euro zur Verfügung. Voraussichtlich, so Perzul, könne man mit einer Förderung von zirka 45 Prozent durch den Freistaat Bayern rechnen. Dazu käme eine „verbesserte Investitionskostenförderung“ mit einem Aufschlag von 15 Prozent, weil die COS Ganztagsbetreuung anbietet. Ein erstes Angebot zur Erneuerung der Schulsportanlage vom April, das für die Entsorgung von Altmaterial sowie die Erstellung eines neuen Belages und neuer Markierungslinien sowie den Austausch von Toren und Körben 157.684 Euro vorsieht, liegt der Gemeinde bereits vor.

Bezüglich der IT-Administration profitiert die Carl-Orff-Schule von einer Änderung des Schulfinanzierungsgesetzes. Der Freistaat hat damit die Voraussetzung für einen sogenannten Wartungs- und Pflegezuschuss für die IT-Administration an Schulen geschaffen. Vor diesem Hintergrund habe Schulleiter Michael Kramer darum gebeten, den Ansatz für die IT-Betreuung der Schule zu erhöhen, um damit den tatsächlichen Anforderungen entsprechend gerecht werden zu können. Aktuell wird die gesamte IT der COS noch durch einen Lehrer mit einem offiziellen Deputat von zweimal 45 Minuten pro Woche betreut. Hinzu kommt ein externer örtlicher Dienstleister mit einem Vertrag über sieben Stunden pro Woche sowie ein weiterer externer IT-Dienstleister für den Second-Level-Support. Pro Jahr gebe die Gemeinde bislang 36.000 Euro für die IT-Administration der Schule aus.

Für die Schul-IT muss eine langfristige Lösung gesucht werden

An der Schule seien inzwischen rund 600 Geräte zu administrieren. Der Schulleiter weise deshalb darauf hin, so die Bürgermeisterin, dass das bestehende Administrationsmodell seit Langem nicht mehr ausreiche, die Beteiligten überfordere und die Funktionssicherheit und die digitale Weiterentwicklung der Schule einschränke. Mit dem Geld des Staats (35.000 Euro pro Jahr) sollen die Stunden der IT-Administration aufgestockt werden. Langfristig benötige man allerdings eine andere Lösung für die Schule, da sich die beiden externen IT-Administratoren der Schule in den nächsten fünf Jahren voraussichtlich in den Ruhestand zurückziehen werden.

Roland Kratzer (CSU) regte an, die IT-Administration der Schule dem neuen IT-Vollzeit-Mitarbeiter der Gemeinde zu übertragen. Geschäftsstellenleiter Karl Heinz Springer wies den Vorschlag zurück. Der gemeindliche Administrator sei neben der Betreuung des Rathauses sowie Kindergärten und Bauhof ausgelastet, und die Digitalisierung der Gemeinde schreite weiter voran.