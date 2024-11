Saugute Leistung: „De Wuidn“ gewinnen den Teamwettbewerb beim Schießen in Raisting

An vier Schießabenden fand im Raistinger Schützenheim zum 38. Mal das traditionelle Sauschießen statt. 150 Schützen waren heuer am Stand und haben um jedes Blattl und Ring gefeilscht, informiert die Schützengesellschaft Raisting. Geschossen wurde dabei mit Kleinkalibergewehren. Nun fand dann die Preisverteilung statt. Jeder Schütze und jede Schützin erhielt einen Fleischpreis und ein Wurstpaket. Die fünf besten Mannschaften – in die Wertung kamen die Resultate der vier Besten je Team – erhielten einen Pokal und der beste Blattschütze wurde mit einer Scheibe belohnt. Diese hat mit einem 31,9 Teiler Richard Willbold gewonnen.



Die Mannschaftswertung:

1. De Wuidn (369 Ringe in der Wertung) Bernhard Frühschütz 94, Fabian Dietl 93, Henry Koppold 92, Dominik Nawrath 90, Jana Gleißner 89.

2. Maschinenbau Sichart (366) Walter Plattke 94, Lea Plattke 93, Max Sichart 91, Roman Wagner 88, Carian Sichart 84, Maximilian Ostermair, 68.

3. Bogerer (359) Norbert Schneck 98 Georg Tietze 89, Werner Tanz 87, Engelbert Unsinn 85, Sabine Hildebrandt 81, Martin Hildebrandt 79, Holger Kehm 73.

4. Gummibärenbande (354) Johannes Plattke 92, Jens Anter 90, Michael Plattke 90, Markus Großkopf 82, Dominika Schütz 82, Thomas Zettl 81

5. Feuerwehr 1 (352) Martin Kratz 91, Ralf Purkhart 91, Andreas Bleicher 85, Robert Patri 85, Sebastian Schmid 82, Stephan Frenzl 57