FSG Dießen will bei ihrem Heimwettkampf Kontrahenten in die Suppe spucken

Am Samstag und Sonntag ist in der Mehrzweckhalle in Dießen wieder Spitzensport auf höchstem Niveau zu sehen. Dann empfängt die FSG Dießen am letzten Wettkampftag der regulären Saison in der Luftgewehr-Bundesliga die Tabellennachbarn Saltendorf und Bund München. Für die Mannschaft aus der Landeshauptstadt geht es dabei noch um etwas. Dießen könnte andererseits an dem Gegner in der Tabelle noch vorbeiziehen. Das Team tritt mit Rückwind an, feierte zuletzt Siege gegen Kempten und Luckenpaint.

