Frontalzusammenstoß bei Pähl verhindert: Fahrerin aus Dießen fährt ungebremst in Felder

Einer 32-jährigen Frau aus Pähl gelang es am Montag, 22. September, gegen 13 Uhr, einen folgenschweren Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw zu verhindern. Gerade noch rechtzeitig legte sie nach Angaben der Polizei in Weilheim eine Vollbremsung hin.

Die Frau aus Pähl war laut Polizeibericht mit ihrem Auto auf der Staatsstraße 2056 von Fischen in Richtung Wielenbach unterwegs, als eine 87-jährige Frau aus Dießen mit ihrem Kleinwagen frontal auf sie zu fuhr. Geistesgegenwärtig bremste die Frau aus Pähl und verhinderte so den Zusammenstoß.

Die Fahrerin aus Dießen fährt ungebremst über 150 Meter über mehrere Felder

Wie es im Polizeibericht heißt, fuhr die Dießenerin über 150 Meter über mehrere Felder ungebremst hinweg und kam erst an einem angrenzenden Bachlauf zum Stehen. An ihrem Kleinwagen entstand erheblicher Sachschaden, der von der Polizei vauf etwa 5000 Euro beziffert wird. Zur Bergung ihres Fahrzeugs wurde ein Abschleppdienst hinzugezogen.

Die Dießenerin selbst wurde zur Versorgung ihrer Verletzungen ins Krankenhaus Weilheim verbracht. Nach aktuellem Stand dürfte sie ein Halswirbelsäulenschleudertrauma erlitten haben. Die Autofahrerin aus Pähl blieb laut Polizei unverletzt und kam mit dem Schrecken davon. Die Fahrerin aus Dießen erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. (AZ)