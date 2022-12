Adventssoiree in Schondorf und der Landrat liest

Die Adventssoiree im Schondorfer Studio Rose steht unter dem Motto "Die Leichtigkeit des Seins". Mit dabei ist auch Landrat Thomas Eichinger.

"Die Leichtigkeit des Seins" war das Thema der diesjährigen Adventssoiree am dritten Adventswochenende im Schondorfer Studio Rose. Es gab Lieder und Texte zu hören, die von Leichtigkeit getragen, aber doch sehr tiefgründig waren. Angesichts der Schwere der Zeit eine schöne Abwechslung in der hektischen Vorweihnachtszeit.

Silke Hohagen hatte die Veranstaltung zum wiederholten Mal zugunsten des Jugendfördervereins Schondorf, dessen Vorsitzende sie ist, organisiert. Und so standen denn auch jugendliche Künstlerinnen und Künstler im Mittelpunkt. Zwei Jugendchöre traten auf: erstmals das erst im September neu gegründete Oberstufen-Vokalensemble des Landheims unter Leitung von Dorothee Wagner sowie zum wiederholten Mal der Kinder- und Jugendchor Utting/Schondorf unter Leitung von Anna Schneider.

Lieder von Friedrich Holländer und den Beatles

Landheimer Solistinnen und Solisten steuerten Trompeten-, Piano- und Gesangsstücke bei, und Organisatorin Silke Hohagen begeisterte unter ihrem Künstlernamen Siso Hagen mit Liedern von Friedrich Holländer und den Beatles, am Piano begleitet von Gerald Süttinger.

Adventssoiree in Schondorf: Landrat Thomas Eichinger las aus Weihnachtsgeschichten wie "Theaterwerkstatt" und "Knecht Ruprecht". Foto: Jörn Hohagen

Für jeden Abend waren 14 Programmpunkte vorgesehen, Text und Lieder wechselten sich ab. Silke Hohagens Ziel war es, den Zuhörern eine Auszeit zum Entspannen zu bieten. Das ist ihr gelungen: "Freude schöner Götterfunken" (Trompete und Klavier), "California Dreaming", "Cerf Volant" (Papierflieger), das Klavierduo "Dornröschen" und viele mehr sorgten für tosenden Applaus und beste Stimmung. Den Endpunkt bildeten weihnachtliche Lieder, bei denen es dem Publikum leicht fiel, mitzusingen oder mitzusummen und in Weihnachtsstimmung zu kommen.

Lesungen von Thomas Eichinger und Alexander Herrmann

Auch die von Landrat Thomas Eichinger am Samstag und Schondorfs Bürgermeister Alexander Herrmann am Sonntag rezitierten Texte bereicherten beide Abende: Alexander Herrmann (Sonntag). Eichinger las Auszüge aus Weihnachtsgeschichten wie "Theaterwerkstatt" und "Knecht Ruprecht", Herrmann trug unter anderem Literarisches von Rainer Maria Rilke und Shakespeare vor. Alle Texte griffen das Thema des Abends, das Sein an sich und die Leichtigkeit des Seins, auf.

Adventssoiree in Schondorf: Zum Thema "Die Leichtigkeit des Seins" trug Bürgermeister Alexander Herrmann Literarisches von Rainer Maria Rilke und Shakespeare vor. Foto: Sibylle Reiter

Die Einnahmen der Adventssoiree (Spenden) kommen der Jugendarbeit Schondorf zugute. "Die Schondorfer Skaterbahn ist schon von mehreren Jugendgenerationen voll angenommen und auch bei Jugendlichen aus dem Umland ein begehrter Ort, sich frei sportlich bewegen zu können. Deshalb muss sie immer wieder in eigener Regie ausgebessert werden. Auch einen Teil dieser Kosten möchten wir übernehmen", bat Silke Hohagen um Spenden am Ende der Veranstaltung.