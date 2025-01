Aggressiver Radfahrer wirft in Schondorf sein Fahrrad auf ein Auto

Am Mittwoch, 8. Januar, wollte ein ortsunkundiger Autofahrer gegen 17.50 Uhr mit seinem Pkw in Schondorf von der Greifenberger Straße in die Bahnhofstraße einbiegen. Hierbei übersah er nach Angaben der Polizei in Dießen den von links kommenden und vorfahrtsberechtigten Fahrradfahrer aus Utting.

Radfahrer wird aus bislang ungeklärten Gründen wütend

Bei der folgenden Kollision wurde glücklicherweise niemand verletzt, das Fahrrad blieb unbeschädigt, lediglich am Pkw kam es zu kleineren Kratzern. Der Uttinger Fahrradfahrer wurde durch das Unfallgeschehen aus bislang ungeklärten Gründen derart wütend, dass er laut Polizeibericht sein Fahrrad im Anschluss auf den Pkw warf.

Am Pkw entstand dadurch ein Schaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Den Fahrradfahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung. (AZ)