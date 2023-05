Schondorf

vor 16 Min.

Auf Wiedersehen Deutschland: Steuertipps aus Schondorf

Auf Wiedersehen Deutschland: Die Schweiz (hier die Ganymed-Statue am Zürichsee) ist vor allem auch steuerlichen Erwägungen heraus ein beliebtes Zielland, wie der Schondorfer Experte Rainer Deininger in einem Buch beschreibt.

Plus Die Zahl der Auswanderer steigt. Der Schondorfer Anwalt und Steuerexperte Rainer Deininger bewertet in seinem Buch drei beliebte Länder nach steuerlichen Gesichtspunkten.

Von Sibylle Reiter Artikel anhören Shape

Franz Beckenbauer hat's getan, Boris Becker und die Schumacher-Brüder ebenso: Sie sind aus steuerlichen Gründen ins Ausland gegangen. Doch war der Wegzug aus Deutschland früher eher etwas für reiche Supersportler und Großunternehmer, so sehen heute längst auch viele Menschen aus der Mittelschicht eine Chance, in anderen Ländern Geld zu sparen. Der Schondorfer Rechtsanwalt und Steuerexperte Rainer Deininger berät auswandernde Personen und hat dazu ein Buch herausgegeben, das jetzt in der dritten Auflage erschienen ist, ergänzt um Italien. Sein Werk "Wegzug aus steuerlichen Gründen" trägt den Untertitel "Einkommen-, erbschafts- und schenkungsrechtliche Auswirkungen des Wegzugs natürlicher Personen von Deutschland in die Schweiz, nach Österreich und Italien". Deininger beschränkt sich auf diese drei Staaten, denn sie seien derzeit die lohnendsten Ziele für deutsche Auswanderer.

Die Zahl der Wegzüge steigt. Waren es laut Statistischem Bundesamt 2005 noch 628.000 Personen, die Deutschland den Rücken kehrten, waren es 2022 schon 1,2 Millionen. Natürlich sind darin auch Personen eingerechnet, die aus anderen Gründen weg- oder weitergezogen sind. Jedoch sieht Rainer Deininger eine deutliche Tendenz zum Wegzug aus steuerlichen Gründen. Aber nicht nur das: "Viele sagen, sie haben einfach die Nase voll. Aktuell spielt das neue Gebäude-Energie-Gesetz eine Rolle, aber auch das schlechte Wetter oder der Krieg, da fühlen sich manche jetzt in der neutralen Schweiz oder im wärmeren Italien besser aufgehoben", sagt Rainer Deininger.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen