Auto in Schondorf angefahren: Polizei sucht Verursacher

Ein in der Pfitznerstraße in Schondorf am Fahrbahnrand geparkter blauer Pkw Suzuki ist zwischen Samstagnachmittag und Sonntagnachmittag angefahren und im Bereich der Fahrertür beschädigt worden. Das berichtet die Dießener Polizei. Der Verursacher hat sich bislang weder beim Geschädigten noch bei der Polizei gemeldet. Die Polizei Dießen bittet daher Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, sich unter der Rufnummer 08807/92110 zu melden. (AZ)

