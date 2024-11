Autofahrer missachtet Vorfahrt: Unfall in Schondorf

Am Mittwoch ist es in Schondorf gegen 14 Uhr an der Einmündung der Landsberger Straße in die Greifenberger Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 41-jähriger Schondorfer befuhr mit seinem Pkw die Landsberger Straße und wollte nach rechts in die Greifenberger Straße einbiegen. Hierbei übersah er eine von links kommende vorfahrtsberechtigte 82-jährige Pkw-Fahrerin aus Utting, berichtet die Dießener Polizei. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Pkw. In der Folge geriet die 82-Jährige mit ihrem Pkw auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort noch leicht mit einer landwirtschaftlichen Zugmaschine. Die Pkw-Fahrerin wurde leicht verletzt und vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von rund 17.000 Euro. (AZ)

