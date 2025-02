Bürgerbudget: Geld für neue Sportart, Flohmarkt und Geschichtsprojekt

Spiel, Satz und Sieg, heißt es bald bei einer neuen Abteilung des TSV Schondorf. Eine Gemeinderätin schwärmte von dem Sport in der jüngsten Ratssitzung und erhoffte sich zudem Mittel aus dem Bürgerbuget dafür. Welche Ideen unterstützt werden sollen, darüber hatten Bürgerinnen und Bürger zuvor abgestimmt. Der Gemeinderat hat aber das letzte Wort. Unter anderem bewarben sich auch der Schondorfer Kreis und die Organisatorin eines Flohmarktes. Geld soll auch in ein im Ernstfall lebensrettendes Angebot am Ammersee fließen.

