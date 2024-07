Die FFW Schondorf feiert ihr 150-jähriges Bestehen

Wie so viele Freiwillige Feuerwehren im Landkreis Landsberg kann auch die Freiwillige Feuerwehr in Schondorf heuer auf 150 Jahre Dienst am Nächsten zurückblicken. Mit einem dreitägigen Fest vom 19. bis 21. Juli erinnern die heutigen Mitglieder gemeinsam mit den Schondorferinnen und Schondorfern an die Wurzeln ihrer Wehr und die große gesellschaftliche Bedeutung der Brandschützer.

