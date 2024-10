Die Grundsteuerreform hat am Ammersee teilweise kuriose Folgen

Die zum 1. Januar wirksame Grundsteuerreform beschäftigt aktuell alle Gemeinderäte, gilt es doch, spätestens bis Jahresende die neuen Hebesätze festzulegen. In der Verwaltungsgemeinschaft Schondorf ist das Thema inzwischen durch und damit zeigt sich auch, welche Immobilieneigentümer und Mieter nach der Neubewertung aller Liegenschaften besser und welche schlechter wegkommen. Vor allem in Schondorf ergeben sich dabei augenfällige Entwicklungen. Ausgerechnet in der Gemeinde mit den höchsten Immobilienpreisen im Landkreis werden Wohnungen und bebaute Grundstücke in Summe niedriger bewertet als bislang.

