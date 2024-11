Drei Wittmaacks stehen an der Spitze der SPD Schondorf

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung wählte der SPD-Ortsverein Schondorf einen neuen Vorstand. Vorsitzende Klara Wittmaack wurde im Amt bestätigt. Ihre Tochter Lena Lotter steht ihr nun als Zweite Vorsitzende zur Seite, Peter Wittmaack übt weiterhin das Amt des Kassiers aus. Daniel Breitfeld war krankheitsbedingt nicht persönlich anwesend, hatte jedoch vorab seine Zustimmung gegeben, sich für das Amt des Schriftführers zur Verfügung zu stellen. Seine Wahl wie auch die der weiteren Vorstandsmitglieder Walter Mayer, Irmgard Wendorff und Marian Langer sowie Ingrid Mayer und Günter Jacob (Kassenprüfung) fiel unter den neun Stimmberechtigten einstimmig aus, heißt es in einer Mitteilung.

Mit schönen Erinnerungen verknüpft war der Bericht der Ortsvereinsvorsitzenden Klara Wittmaack über die Aktionen, die im Zeitraum vom Dezember 2023 bis Juni 2024 stattfanden. So verteilten am 6. Dezember 2023 die Bundestagsabgeordnete Carmen Wegge, Lena Lotter und Daniel Breitfeld Schoko-Nikoläuse am Edeka-Markt in Schondorf verteilt. An der Demo gegen Rechts im Februar beteiligte sich Lena Lotter zusammen mit zahlreichen anderen Müttern und organisierte dazu ein Kinderprogramm. Nicht zuletzt engagierte sich der Ortsverein im Mai für die Europawahl mit dem Verteilen von Flyern, Postkarten und mehrfarbigen Malstiften mit dem Aufdruck ‚Bunt statt Braun‘. Bei der Europawahl entfielen in Schondorf 8,8 Prozent der Stimmen auf die SPD.

„Ich würde mich sehr freuen, wenn wir eine lange Liste für die Kommunalwahlen 2026 zusammenbringen würden“, blickte Klara Wittmaack voraus. Sie appellierte an alle Anwesenden, möglichst viele Leute anzusprechen sowie Namen und Kontakte an sie weiterzugeben, damit eine solche Kandidatenliste für den Gemeinderat Schondorf auch zustande kommt. 2020 war dies der Schondorfer SPD nicht gelungen, die mit Peter Wittmaack von 2006 bis 2014 den Bürgermeister stellte. (AZ)