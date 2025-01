Erster Spatenstich markiert Baubeginn für neue Kita in Schondorf

Mit Spaten und Sandschäufelchen ist jetzt der erste Spatenstich für den Neubau einer Kindertagesstätte in Schondorf vollzogen worden. Dazu versammelten sich am Mittwochnachmittag neben Bürgermeister Alexander Herrmann und Architekt Alexander Herrle mehrere Gemeinderatsmitglieder sowie Vertreterinnen der Kindertagesstätte, der Fachaufsicht im Landratsamt und des gemeindlichen Bauamts an der in den vergangenen Tagen eingerichteten Baustelle an der Bergstraße.

Während die genannten Personen symbolisch etwas Erde bewegten, wurde hinter ihnen bereits mit großen Maschinen gearbeitet. Zunächst wurde der Bauplatz eingespundet, um das Eindringen von Wasser in die Baustelle zu verhindern. Das Grundwasser in der Mühlau steht teilweise nur 80 Zentimeter unter dem Gelände, so Bürgermeister Herrmann. Der humose Boden ist auch wenig tragfähig und muss teilweise ausgetauscht werden. Die geplante S-förmige Kindertagesstätte wird aber nur teilweise unterkellert, unter anderem um Lagerflächen und Sanitäranlagen zu schaffen. Außerdem wird in dem Gebäude neben den sechs Kindergarten- und fünf Krippengruppen auch ein gemeindliches Archiv mit einer Fläche von 100 Quadratmetern geschaffen.

Das Gelände wird nur eingeschossig bebaut und mit einem Gründach bedeckt, sodass der Blick auf Oberschondorf mit der St.-Anna-Kirche wie er sich beim symbolischen Spatenstich bot, erhalten bleiben soll. Im September soll die neue Betreuungsstätte bezugsfertig sein.