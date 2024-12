Fachkraft für Senioren in Schondorf für drei Jahre gesichert

Die Betreuung von Senioren in Schondorf durch eine gerontopsychiatrische Fachkraft bleibt in den kommenden drei Jahren gesichert. In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde einstimmig beschlossen, dafür bis 2027 einen jährlichen Zuschuss von 25.000 Euro zu leisten.

Einen solchen Zuschuss hatte der Verein „Gemeinsam“ beantragt. Mithilfe einer solchen Fachkraft soll der Aufbau einer niederschwelligen Betreuung älterer Menschen fortgeführt werden. Dafür ist seit 1. Juni Angelika Benz angestellt. Sie gab in der Gemeinderatssitzung einen kurzen Einblick in ihre Tätigkeit. In Sprechstunden im Dorfhaus kümmere sie sich um „jedes Anliegen“. Donnerstagnachmittags treffe sich dort eine Demenzgruppe mit Menschen, die in verschiedenen Stadien von Demenz betroffen sind, und Senioren, die allein beziehungsweise einsam sind. Daneben kümmert sich Benz um die Gewinnung, Fortbildung und Betreuung sogenannter Alltagshelfer, die Ältere unterstützen. (ger)