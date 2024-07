Gelungene 150-Jahr-Feier bei der Schondorfer Feuerwehr

Gleich drei runde Geburtstage feierte Schondorf am vergangenen Wochenende. Die Freiwillige Feuerwehr Schondorf beging ihr 150. Jubiläum, der First Responder Schondorf sein 20-jähriges Bestehen und die Jugendfeuerwehr Schondorf blickte auf 40 Jahre seit ihrer Gründung zurück.

Im und neben dem großen Bierzelt an der Seepromenade war von Freitag bis Sonntag so einiges geboten, die Gäste strömten zahlreich und das Wetter spielte auch mit. Neben den Klassikern bei einem bayerischen Fest mit Bierzelt wie der Bieranstich - vorgenommen von Schondorfs zweitem Bürgermeister Martin Wagner, Blasmusik mit dem Blasmusikorchester Schondorf, dem Musikverein Reichling, die Musikkapelle Windach oder dem Schülerblasorchester St. Ottilien, wurde auch viel Informatives weitergegeben.

Fahrten mit der Drehleiter der Dießener Feuerwehr sind ein absoluter Höhepunkt

So konnten Groß und Klein die unterschiedlichsten Fahrzeuge der Wasserwacht Schondorf, der BRK-Bereitschaft Landsberg, der Feuerwehr Dießen, des THW Landsberg und natürlich der Feuerwehr Schondorf begutachten. Das Jugendrotkreuz hatte Hüpfburgen, eine Popcornmaschine und Kinderschminken für die kleinen Gäste dabei. Die Einsatzboote der Feuerwehren Schondorf und Dießen, sowie der Wasserwachten Schondorf und Utting waren für kleine Rundfahrten im Einsatz. Bei der Tombola des First Responder Schondorf konnten Fahrten mit der Drehleiter Dießen gewonnen werden, welche ein absoluter Höhepunkt waren.

Gehört zu jedem gelungenen Fest in Bayern: der traditionelle Bieranstich Foto: Feuerwehr Schondorf

Für das leibliche Wohl sorgte unter anderem die Feuerwehr Windach mit frisch gegrillten Steckerlfischen und für abendliche Stimmung die 089-Band, die vom Oktoberfest München bekannt ist. Feierlicher Höhepunkt des dreitägigen Fests war am Sonntag der große Festzug vom Feuerwehrhaus zur Seeanlage, in der die Weihe des neuen Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs, des First Responder-Fahrzeugs und des Feuerwehrboots stattfand.

Die Feuerwehr Utting übernahm die Verkehrsabsicherung während des Umzugs. Zum Start des Umzugs gab es ein Salut der Schondorfer Böllerschützen und die Musikkapelle Windach begleitete musikalisch. Der ökumenische Gottesdienst wurde abgehalten von Bruder Kornelius, Pater Xaver und dem evangelischen Pfarrer Dirk Wnendt. Mit dabei waren Schondorfs Vizebürgermeister Martin Wagner, Landrat Thomas Eichinger und der CSU-Landtagsabgeordnete Alex Dorow, welche durchweg positive Worte für und über die Feuerwehr Schondorf hatten.

Die Freiwillige Feuerwehr Schondorf sucht neue Mitglieder

Besonders freute sich Schondorfs Feuerwehrkommandant Benjamin Blanasch mit allen Mitgliedern der Wehr über die Teilnahme der zahlreichen befreundeten Feuerwehren mit deren Fahnenabordnungen. Zu Gast waren die Feuerwehren Inning, Buch, Dießen, St. Georgen, Breitbrunn, Hengenwang, Utting und die Patenfeuerwehren Pürgen, Eching, Egling, Windach und St. Andrä aus Südtirol. Auch die örtlichen Vereine wie die Schützengesellschaft Diana Schondorf, die Krieger-, Soldaten- und Reservistenkameradschaft, der Trachtenverein D´Kirchseer Schondorf, die Wasserwacht und der TSV.

Nach der Feier ist vor dem nächsten Einsatz. Damit der, wie alle künftigen Einsätze auch mit ausreichend Feuerwehrleuten durchgeführt werden kann, startet in diesen Tagen eine neue Mitgliederwerbung. Wie alle freiwilligen Feuerwehren ist auch die Feuerwehr Schondorf auf die Unterstützung der eigenen Bürgerinnen und Bürgern angewiesen. Über die Seite www.nicht-ohne-dich.com, sowie einer pfiffigen Plakatreihe möchte die Feuerwehr Schondorf Aufmerksamkeit bekommen und neue Mitglieder für sich gewinnen. Denn, so heißt es aus den Reihen der Freiwilligen Feuerwehr Schondorf: „ Nur mit Freiwilligen können weitere 150 Jahre mit der Feuerwehr Schondorf erreicht werden“.