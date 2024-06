Schondorf

In der Bike-Kitchen in Schondorf erhalten Fahrräder eine zweite Chance

Plus Mit der Bike-Kitchen fördert Tobias Gall Reparatur und Wiederverwendung von Fahrrädern und bietet eine praktische Lösung für nachhaltige Mobilität in Schondorf.

Von Sarah Schöniger

Wegen des ergiebigen Dauerregens baut Tobias Gall seine improvisierte Fahrrad-Reparaturwerkstatt– die Bike-Kitchen – in der Bahnhofshalle in Schondorf auf. Auf einem Biertisch liegt Werkzeug, dahinter thront ein Fahrrad auf einem Montageständer, bei dem Schaltzug und Bremszug ausgebessert werden müssen. Mit seinem Projekt Bike-Kitchen hilft der 36-Jährige dabei, Fahrräder fit für den Sommer zu machen.

Ähnlich wie bei einem Repair-Café steht auch hier die Nachhaltigkeit im Fokus. „Die alten Fahrräder, gerade die wirklich älteren, sind eigentlich so solide, so gut und fahren viel länger als es manche nutzen“, erklärt er. Deshalb sei es ihm ein Anliegen, dass man diese lieber repariere, als sich neue zu kaufen. Da aber nicht jeder das entsprechende Werkzeug oder Wissen besitzt, helfe er mit seiner Bike-Kitchen aus. Er beschreibt es als „Hilfe zur Selbsthilfe“. Dafür habe er in der Ringstraße auf einem Grundstück der Gemeinde Utting ein Häuschen, in dem er Geräte, Ersatzteile und reparaturbedürftige Fahrräder lagern kann.

