In Schondorf übersieht eine Autofahrerin einen Radfahrer

Am Montag, 16. Dezember, wollte eine 70-jährige Pkw-Fahrerin gegen 14 Uhr in Schondorf links in die Bahnhofstraße einbiegen. Hierbei übersah sie nach Angaben der Polizei den auf der Gegenfahrbahn fahrenden 54-jährigen Radfahrer.

Radfahrer erleidet nach Unfall in Schondorf mehrere Prellungen

Bei der Kollision erlitt der Mann laut Polizeibericht multiple Prellungen und musste vor Ort behandelt werden. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Glücklicherweise trug der Fahrradfahrer einen Helm, der schwerere Verletzungen verhinderte, sodass er vor Ort von den Sanitätern wieder entlassen werden konnte. Die Autofahrerin muss, wie die Polizei weiter berichtet, nun mit einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr rechnen. (AZ)